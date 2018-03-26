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Читатели библиотеки на Алтушке увидят кинопроект по роману Льва Толстого
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Читатели библиотеки на Алтушке увидят кинопроект по роману Льва Толстого 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Лианозовская библиотека приглашает всех желающих на литературно-музыкальный кинопроект «Анна Каренина» театра «Трех муз» под художественным руководством Людмилы Грибовой, который продемонстрируют 29 марта. Как отмечается на сайте библиотеки, спектакль поставлен по одноименному роману Льва Толстого. В постановку входят фрагменты видео, фортепианная и инструментальная музыка, а также русские и авторские романсы.
«В постановку входят фрагменты видео, фортепианная и инструментальная музыка, а также русские и авторские романсы», — уточняется в сообщении.
Напомним, библиотека №57 района Лианозово находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Всех желающих старше 12 лет ждут к 18.00. Вход свободный. (вт)
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