Читатели библиотеки на Алтушке увидят кинопроект по роману Льва Толстого

Лианозовская библиотека приглашает всех желающих на литературно-музыкальный кинопроект « Анна Каренина » театра «Трех муз» под художественным руководством Людмилы Грибовой , который продемонстрируют 29 марта. Как отмечается на сайте библиотеки, спектакль поставлен по одноименному роману Льва Толстого . В постановку входят фрагменты видео, фортепианная и инструментальная музыка, а также русские и авторские романсы.

«В постановку входят фрагменты видео, фортепианная и инструментальная музыка, а также русские и авторские романсы», — уточняется в сообщении.

Напомним, библиотека №57 района Лианозово находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Всех желающих старше 12 лет ждут к 18.00. Вход свободный. (вт)