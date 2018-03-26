«Пробуждение весны» зазвучит в Черемушках

Подарить зрителям много радости, любви и вдохновения решили участники хорового кружка «Радуга». Завтра в центре культуры и искусства «Меридиан» пройдет отчетный концерт, который назвали «Пробуждение весны».

Это название концерт получил не случайно — хоры из опер, романсы, народные песни и песни современных авторов, которые прозвучат в этот день со сцены малого зала, несмотря на свою разножанровость, объединены одной темой — темой начала весны. Сам же концерт — прежде всего подведение итогов той большой творческой работы, которую кружок вел в течение целого года.

«Коллектив подготовил программу, вместившую в себя все самое лучшее из репертуара хора, всю его широту и разнообразие, и конечно же — высокий уровень исполнения», — передает пресс-служба «Меридиана». Мероприятие состоится 27 марта в 17:00. Вход в малый зал — свободный, через корпус «Кружки».