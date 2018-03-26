Хиты группы Queen прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы

В 1987 году мир увидел удивительный дуэт Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье . В этом году, к 85-летию оперный певицы, Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» подарил вторую жизнь этому уникальному альбому. Еще при жизни Меркьюри грезил записать «Barcelona» с симфоническим оркестром, и спустя много лет его мечта наконец воплотится в жизнь.

Шведские рок-звезды Магнус Баклунд, Йохан Бодинг и солистка Большого театра Дарья Зыкова под руководством дирижера Дмитрия Юровского исполнят композиции из альбома Barcelona, а также хиты группы Queen — We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и другие.

Когда: 18 апреля, 19:00 Где: Светлановский зал, ММДМ

Об этом и других концертах Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» вы всегда можете узнать на официальном сайте.

Отзывы наших слушателей.

«То, что музыканты делают на сцене — за гранью возможного, им под силу любой репертуар, любая программа! По моему скромному мнению, совмещать классическую музыку, тяжелый рок, оперу, исполнять современные танцевальные композиции, аккомпанировать классическим песенным хитам прошлых лет и нового века, устраивать мультимедийные шоу из своих выступлений, доверять музыкантам оркестра и давать им возможность индивидуально проявить себя на сцене — это неимоверно трудные, но интересные вызовы, и оркестр с ними блестяще справляется. Такое под силу очень ограниченному количеству коллективов в мире, и «Русская филармония» среди них — главная жемчужина!»

«Оркестр «Русская филармония» — фабрика по производству хорошего настроения!»