Хиты группы Queen прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Москвы 

Шведские рок-звезды Магнус Баклунд, Йохан Бодинг и солистка Большого театра Дарья Зыкова под руководством дирижера Дмитрия Юровского исполнят композиции из альбома Barcelona, а также хиты группы Queen — We are the Champions, Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, We Will Rock You, Show Must Go On и другие.