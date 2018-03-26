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Завтра для бутовчан выступит ансамбль «Душа поёт»
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Завтра для бутовчан выступит ансамбль «Душа поёт» 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Как всякий настоящий творческий коллектив этот ансамбль любит своих слушателей. Недаром его мартовское выступление названо «С любовью к вам!».
Концерт ансамбля «Душа поёт» состоится в ТЦСО «Бутово». Именно это учреждение сообщило о предстоящем выступлении ансамбля на своём сайте.
При этом сайт ТЦСО «Бутово» назвал нынешний концерт выступлением солисток ансамбля. Так что, вполне возможно, участницы коллектива порадуют слушателей сольными номерами.
Начало выступления — в 14.00.
Концерт пройдёт по адресу: улица Поляны, дом 57.
Всю дополнительную информацию о концерте можно получить по телефону: 8-495-716-36-36
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