Завтра для бутовчан выступит ансамбль «Душа поёт»

Как всякий настоящий творческий коллектив этот ансамбль любит своих слушателей. Недаром его мартовское выступление названо «С любовью к вам!».

Концерт ансамбля «Душа поёт» состоится в ТЦСО «Бутово». Именно это учреждение сообщило о предстоящем выступлении ансамбля на своём сайте.

При этом сайт ТЦСО «Бутово» назвал нынешний концерт выступлением солисток ансамбля. Так что, вполне возможно, участницы коллектива порадуют слушателей сольными номерами.

Начало выступления — в 14.00.

Концерт пройдёт по адресу: улица Поляны, дом 57.

Всю дополнительную информацию о концерте можно получить по телефону: 8-495-716-36-36