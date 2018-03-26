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На портале «Активный гражданин» выберут программу празднования Дня Победы на улице Свободы
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На портале «Активный гражданин» выберут программу празднования Дня Победы на улице Свободы 

Управа района Куркино 3 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Программу праздника в парке «Северное Тушино» на улице Свободы выберут сами горожане путем голосования на портале «Активный гражданин».
На сайте предлагаются следующие варианты: концерты песен о войне и песен военных лет, концерты классической музыки, фейерверки, показы фильмов о войне, фотовыставки о войне, уроки ретротанцев, поэтические чтения, мастер-классы для детей.
«Можно выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой или отдать голос за вариант «Это должны решать специалисты» — говорится на портале «АГ»
Голосование проходит по ссылке: https://ag.mos.ru/poll/4037.
(ск)
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