Неизвестные снимки The Beatles ушли с молотка 

На одном из британских аукционов ушли с молотка негативы неизвестных фотографий "ливерпульской четверки".
Коллекция никогда и нигде ранее не публиковавшихся негативов снимков, сделанных фотографом Майком Митчеллом, была продана за 358 тысяч долларов, сообщает BBC.
Фотографу, которому на момент съемки было всего 18 лет, удалось запечатлеть моменты первых гастролей музыкального коллектива в 1964 году: здесь есть и момент прибытия группы на вокзал в Вашингтоне, и кадры с пресс-конференции перед выступлениями, и артисты на сцене.
Всего лот включал в себя более 400 негативов, 350 из которых ранее никогда и нигде не публиковались.
Кроме уникальных снимков ушли с молотка мерседес, принадлежавший Джорджу Харрисону (продан за 60 тысяч долларов) и квитанция с регистрацией в отеле, которая подписана всеми участниками группы (14 тысяч долларов).