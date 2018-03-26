Неизвестные снимки The Beatles ушли с молотка

На одном из британских аукционов ушли с молотка негативы неизвестных фотографий "ливерпульской четверки".

Коллекция никогда и нигде ранее не публиковавшихся негативов снимков, сделанных фотографом Майком Митчеллом , была продана за 358 тысяч долларов, сообщает BBC.

Фотографу, которому на момент съемки было всего 18 лет, удалось запечатлеть моменты первых гастролей музыкального коллектива в 1964 году: здесь есть и момент прибытия группы на вокзал в Вашингтоне, и кадры с пресс-конференции перед выступлениями, и артисты на сцене.

Всего лот включал в себя более 400 негативов, 350 из которых ранее никогда и нигде не публиковались.