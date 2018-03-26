Ещё
«Электрофорез» представит новый альбом в Fidel club
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Электрофорез» представит новый альбом в Fidel club 

Собака 3 часа назад
Фото: Собака
Группа, дважды выступавшая на самой крупной биеннале современного искусства Manfesta 10, даст концерт в Нижнем Новгороде 31 марта. Об этом сообщают организаторы.
"Электрофорез" — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене. Их музыка — это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал, и сюрреалистическая лирика.
Группа была создана в 2012 году одноклассниками Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным. Тексты и музыку ребята пишут вместе, а базируются в Санкт-Петербурге, где и родились.
Концерт пройдет в ТЦ Ганза, в клубе Fidel 31 марта. Начало в 19:00.
Стоимость билетов — от 300 рублей.
Собака: последние новости
«ВКонтакте» запустила фирменный магазин с одеждой и сувенирами Башмет, Мацуев и Лановой выступят на фестивале искусств имени Сахарова Дельфин выпустил самый злой альбом «442»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скрытое послание на постере «Мира Дикого Запада»
Какой сериал самый дорогой в истории7
Кончаловский рассказал о своем фильме про Микеланджело2
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение