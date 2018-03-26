«Электрофорез» представит новый альбом в Fidel club

Группа, дважды выступавшая на самой крупной биеннале современного искусства Manfesta 10, даст концерт в Нижнем Новгороде 31 марта. Об этом сообщают организаторы.

"Электрофорез" — дуэт, ставший одним из самых примечательных явлений на петербургской (и не только) сцене. Их музыка — это сумасшедший синтезаторный грув, мистически-завораживающий вокал, и сюрреалистическая лирика.

Группа была создана в 2012 году одноклассниками Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным. Тексты и музыку ребята пишут вместе, а базируются в Санкт-Петербурге, где и родились.

Концерт пройдет в ТЦ Ганза, в клубе Fidel 31 марта. Начало в 19:00.

Стоимость билетов — от 300 рублей.