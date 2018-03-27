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Лана Дель Рей договорилась с Radiohead
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Лана Дель Рей договорилась с Radiohead 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Певица Лана Дель Рей договорилась с группой Radiohead по поводу авторских прав, сообщает "Би-би-си".
Поводом для спора стала песня Get Free, в которой коллектив усмотрел сходство со своим хитом Creep.
В минувшие выходные на концерте в рамках фестиваля Lollapalooza в Бразилии певица исполнила Get Free и сказала, что ситуация с иском разрешилась.
"Полагаю, теперь я могу петь эту песню, когда захочу, правда?"
— добавила Дель Рей.
Комментариев со стороны Radiohead пока не поступало.
Ранее сообщалось, что Radiohead не подавали иск в суд против Ланы Дель Рей.
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