Ещё
Концерт ансамблей ударных и духовых инструментов пройдет в школе на Абрамцевской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт ансамблей ударных и духовых инструментов пройдет в школе на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 27 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
Фестиваль ансамблей духового отдела и ударных инструментов пройдет 28 марта в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной на территории района Лианозово. Об этом рассказала заместитель директора школы Ирина Таран.
— Приглашаем на концерт всех желающих. Наши музыкальные коллективы подготовили яркие номера — помимо классики, гости услышат и современные композиции, — уточнила Ирина Таран.
Концерт продлится с два часа — с 15.00 до 17.00. Всех желающих будут ждать в малом концертном зале школы имени Калинникова, которая находится по адресу: ул. Абрамцевская, дом 8Б. Вход свободный. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Читатели библиотеки на Алтушке увидят кинопроект по роману Льва Толстого Пряничные подарки на Пасху смастерят в библиотеке на Алтушке «Три секрета» здоровья раскрыли посетителям лианозовской библиотеки
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»74
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
5 боевиков с брутальными героями
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение