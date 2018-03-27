Концерт ансамблей ударных и духовых инструментов пройдет в школе на Абрамцевской

Фестиваль ансамблей духового отдела и ударных инструментов пройдет 28 марта в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной на территории района Лианозово. Об этом рассказала заместитель директора школы Ирина Таран.

— Приглашаем на концерт всех желающих. Наши музыкальные коллективы подготовили яркие номера — помимо классики, гости услышат и современные композиции, — уточнила Ирина Таран.

Концерт продлится с два часа — с 15.00 до 17.00. Всех желающих будут ждать в малом концертном зале школы имени Калинникова, которая находится по адресу: ул. Абрамцевская, дом 8Б. Вход свободный. (вт)