Концерт «Музыка души» прошел в школе на Абрамцевской

В понедельник, 26 марта, в детской школе искусств имени Калинникова прошел концерт «Музыка души», на который были приглашены жители района Лианозово, ветераны труда и пенсионеры. Об этом рассказала заместитель директора школы Ирина Таран.

— На сцене выступили преподаватели и учащиеся струнного отдела, солисты и ансамбли. Они исполнили классические и современные произведения. Слушатели не остались равнодушными, — уточнила Ирина Таран.

Напомним, детская школа искусств имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. (вт)