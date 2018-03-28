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Концерт «Музыка души» прошел в школе на Абрамцевской
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Концерт «Музыка души» прошел в школе на Абрамцевской 

Управа района Лианозово 28 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
В понедельник, 26 марта, в детской школе искусств имени Калинникова прошел концерт «Музыка души», на который были приглашены жители района Лианозово, ветераны труда и пенсионеры. Об этом рассказала заместитель директора школы Ирина Таран.
— На сцене выступили преподаватели и учащиеся струнного отдела, солисты и ансамбли. Они исполнили классические и современные произведения. Слушатели не остались равнодушными, — уточнила Ирина Таран.
Напомним, детская школа искусств имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. (вт)
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