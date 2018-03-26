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Музыка в исполнении струнных инструментов прозвучит в школе Лианозова
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Музыка в исполнении струнных инструментов прозвучит в школе Лианозова 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Детская школа искусств имени Калинникова на Абрамцевской улице приглашает жителей района Лианозово, ветеранов труда и пенсионеров на концерт «Музыка души», который пройдет 26 марта. Об этом рассказала заместитель директора школы Ирина Таран.
— Концерт «Музыка души» поможет научить гостей наблюдению соединения музыки и поэзии, ощущению глубокого проникновения в духовный мир человека и видению прекрасного в повседневном. На сцене выступят преподаватели и учащиеся струнного отдела, солисты и ансамбли, — уточнила Ирина Таран.
Начало концерта в 18.00. Всех желающих будут ждать в Малом зале школы имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Вход свободный. (вт)
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