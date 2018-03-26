В Оренбурге на российском отборе выбрали участников фестиваля «Большой»

Из 111 претендентов в возрасте от 13 до 25 лет, представлявших Тюменскую, Омскую, Томскую, Оренбургскую области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, отборочная комиссия под председательством народного артиста России, известного пианиста Юрия Розума отобрала 25 молодых музыкантов, которые в середине июля отправятся в Сербию, в этнодеревню Дрвенград на финальный этап фестиваля русской музыки «Большой». От Оренбурга поедут Жанна Ашихмина, Анастасия Меденюк, Азалия Фазылова и Динара Хафизова

Фестиваль «Большой» учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году, и с самого основания проводится при поддержке «Газпром нефти» в рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города».

Проведение фестиваля для городов присутствия «Газпром нефти» — знаковое событие культурной жизни, а для юных талантов участие в фестивале дает уникальную возможность обменяться музыкальным опытом, вживую общаться с мэтрами, а также развивать и совершенствовать музыкальные навыки.

Конкурс проводился по четырем специальностям: «Фортепьяно», «Струнные инструменты», «Духовые инструменты» и «Вокал». По оценке членов отборочной комиссии, программы претендентов на участие в фестивале с каждым годом становятся все сложнее и насыщеннее, растет и уровень исполнительского мастерства конкурсантов.

«Фестиваль, который каждый год проходит в Мечавнике — это большая яркая мозаика, составленная из маленьких звездочек, взращенных усилиями прекрасных педагогов, работающих в российских регионах. Эти звездочки загораются и в крупных городах, и в маленьких северных поселках. Но без поддержки, без выхода на большую и понимающую аудиторию они легко могут погаснуть, не став настоящими звездами. «Большой» — прекрасный инструмент поиска и поддержки юных талантов, которых — мы это видим по отборочным турам — в российских регионах становится все больше. Так что Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть» делают без преувеличения великое дело — это развитие культуры не на словах, а на деле, и это пример настоящей социальной ответственности бизнеса, живущего не сегодняшним днем, а глядящего в будущее», — отметил председатель российского жюри фестиваля, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института музыки имени Шнитке, народный артист России Юрий Розум.

Справка

Музыкальный фестиваль русской музыки «Большой» под кураторством режиссера Эмира Кустурицы проводится в деревне Дрвенград (Сербия) с 2013 года. Другое название деревни — Мечавник. С момента основания «Газпром нефть» выступает генеральным партнером фестиваля. Основной идеей фестиваля является поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии, а также молодых талантов из различных регионов России. Главные награды фестиваля — Золотая, Серебряная и Бронзовая матрешки. Председатель отборочного тура Фестиваля — народный артист России, академик РАЕН Юрий Розум.

«Родные города» — программа социальных инвестиций, которая объединяет все социальные инициативы и проекты группы компаний «Газпром нефть» в регионах присутствия. Программа направлена на создание условий для повышения качества жизни и включает проекты развития городской среды, создания инфраструктуры для детского и массового спорта, а также инициативы в сфере образования, здравоохранения и сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера.