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Творческая группа ЦДРА с успехом выступила с концертами в военном санатории в Крыму
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Творческая группа ЦДРА с успехом выступила с концертами в военном санатории в Крыму 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для гастролей артисты подготовили две концертные программы: одну — военно-патриотической направленности «Нам доверена песня», а другую — развлекательного характера «Большое музыкальное путешествие».
Концерты творческой бригады Центрального Дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе в крымском санатории «Судак» Минобороны России каждый раз собирали переполненный зрительный зал клуба здравницы.
Артисты центрального военного учреждения культуры выступали в течение двух дней, их зрителями стали военнослужащие, ветераны военной службы, находящиеся на реабилитации и отдыхе, сотрудники здравницы вместе с семьями, а также жители приморского города.
Для гастролей в Республике Крым, недавно отметившей 4-летие воссоединения с Россией, творческая группа под руководством художественного руководителя ЦДРА Ирины Титовой подготовила две концертные программы: одну — военно-патриотической направленности «Нам доверена песня», а другую — развлекательного характера «Большое музыкальное путешествие».
Зрители высоко оценили профессиональное мастерство солистов концертного ансамбля ЦДРА, которым руководит лауреат всероссийских конкурсов Вадим Панфилов. В их исполнении впечатляюще звучали патриотические песни разных периодов истории страны о защитниках Отечества, армии, мужестве и отваге, классические произведения, а также эстрадные и лирические композиции народов мира.
Особый восторг у публики вызвали песни о Крыме. Порадовали и артисты балетной группы ЦДРА, представившие красивые танцевально-хореографические композиции.
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