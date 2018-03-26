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В клубе «Атом» исполнят шедевры фортепианного искусства
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В клубе «Атом» исполнят шедевры фортепианного искусства 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоится концерт «Фортепианная классика: от Гайдна до Гершвина».
— Для собравшихся прозвучат произведения, входящие в золотой репертуар фортепианного искусства, — сочинения Гайдна, Листа, Дебюсси, Лядова, Гершвина, Рахманинова, мальтийских композиторов Шора и Виллы. В концерте примут участие лауреаты международных конкурсов Алексей Кудряшов, Софья Семенина и Роман Чистяков, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Концерт пройдет 6 апреля в 18.00, вход свободный. Клуб «Атом» находится по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 2. (вт)
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