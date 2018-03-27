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В Нижегородском театре драмы пройдут «Юбилейные Горьковские дни»
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В Нижегородском театре драмы пройдут «Юбилейные Горьковские дни» 

Собака 33 минуты назад
Фото: Собака
В рамках литературного фестиваля, посвященного 150-ти летию Максима Горького, в нижегородском театре Драмы сыграют три спектакля по его произведениям. Об этом сообщается на официальном сайте театра.
"Юбилейные Горьковские дни" будут проходить с 28 по 30 марта, и откроет их спектакль «На дне». Как подчеркивают организаторы, спектакль далёк от хрестоматийности, но не от Горького. В этой драме необычно всё: оформление спектакля, костюмы, музыка, трактовка ролей (при полной «сохранности» и глубине горьковских образов, характеров, человеческих историй).
29 марта на сцене нижегородского театра представят спектакль «Васса», а 30 зрители смогут увидеть экзистенциальную драму в 2-х актах «Мещане».
Стоимость билетов — от 200 рублей.
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