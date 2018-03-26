В Доме романса района Щукино исполнят песни композиторов-юбиляров 

В Доме романса района Щукино 28 марта пройдет концерт «Песни советского ретро», посвященный композиторам-юбилярам 2018 года: Матвею Блантеру, Юрию Милютину, Никите Богословскому и Юрию Саульскому.
— Для зрителей прозвучат песни, арии и дуэты из оперетт юбиляров в исполнении солистов клуба мастеров романса и студии «Серебряный голос», — сообщили в пресс-службе Дома романса.
Начало концерта в 18.30. Дом романса находится по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительная информация по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)