В Доме романса района Щукино исполнят песни композиторов-юбиляров

— Для зрителей прозвучат песни, арии и дуэты из оперетт юбиляров в исполнении солистов клуба мастеров романса и студии «Серебряный голос», — сообщили в пресс-службе Дома романса.

Начало концерта в 18.30. Дом романса находится по адресу: ул. Берзарина, д. 20 (м. «Октябрьское поле»). Дополнительная информация по телефону 8 (499) 197-48-31. (ео)