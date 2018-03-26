Песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы исполнят для столичных получателей соцуслуг

Москвичей и гостей столицы приглашают на концерт бардовской песни 29 марта. Мероприятие пройдет в филиале «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

Он исполнит произведения композиторов XX столетия: не только Булата Окуджавы , Владимира Высоцкого, но и Юрия Визбора . Кроме того, музыкант представит песни собственного сочинения.

— Леонид Зуев выступит у нас не в первый раз. На его концерты получатели социальных услуг ходят с удовольствием. Репертуар Леонида разнообразен, кроме того, он виртуозно владеет гитарой, — рассказала Елена Лойко , заведующая отделением дневного пребывания учреждения.

Всех любителей бардовской песни ждут по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1, — в 13:00.