Песни Владимира Высоцкого и Булата Окуджавы исполнят для столичных получателей соцуслуг 

Москвичей и гостей столицы приглашают на концерт бардовской песни 29 марта. Мероприятие пройдет в филиале «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».
Перед публикой выступит музыкант Леонид Зуев.
Он исполнит произведения композиторов XX столетия: не только Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, но и Юрия Визбора. Кроме того, музыкант представит песни собственного сочинения.
— Леонид Зуев выступит у нас не в первый раз. На его концерты получатели социальных услуг ходят с удовольствием. Репертуар Леонида разнообразен, кроме того, он виртуозно владеет гитарой, — рассказала Елена Лойко, заведующая отделением дневного пребывания учреждения.
Всех любителей бардовской песни ждут по адресу: Малый Краснопрудный тупик, дом 1, строение 1, — в 13:00.