В столичном театре «Новая Опера» завершился Первый фестиваль «Пространство оперы»

Пять вечеров главной героиней фестивальных событий была роскошная сопрано Вероника Джиоева

Программа форума получилась масштабной и репрезентативной: в афише два хита Верди — «Аида» и «Трубадур», концерт из моцартовских арий, и, что ныне могут себе позволить редкие оперные певцы, — настоящий камерный вечер, посвященный русскому классическому романсу, а в финале, как и положено по закону фестивального жанра, — гала-концерт, где вместе с Вероникой Джиоевой выступили ведущие солисты «Новой Оперы», театра, что гостеприимно принял у себя фестиваль знаменитой коллеги.

Бесспорно, фестиваль удался и Вероника Джиоева — одна из самых успешных российских певиц сегодня, хотя еще не все лучшие оперные дома мира открыли для нее свои двери. Но публика, только раз услышав ее уникальный по красоте голос, который Дмитрий Хворостовский называл «роллсройсом», влюбляется в артистку до беспамятства. Она же, сотрудничая с первыми российскими сценами — Большим и Мариинским театрами, — остается солисткой новосибирской труппы.

И все же «Москва — главный город Земли», где все наши лучшие певцы, находящиеся «в самом расцвете сил», стремятся сделать свой бенефисный фестиваль. Теперь это определенно стало и традицией, и тенденцией. Или, как модно ныне говорить, «трендом времени».

Казалось бы, максимально востребованные и занятые исполнители раз в год или два делают форум «от первого». Уже «обязательными» элементами московского музыкального ландшафта стали фестивали таких фаворитов любителей оперы, как солист «Новой Оперы» Василий Ладюк и его «Опера Live», или Opera Art солистки Большого театра Динары Алиевой . Стал заглядывать в Москву и фестиваль примадонны Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко « Хибла Герзмава приглашает». Теперь к этому сонму присоединилась и Джиоева.

Но слишком просто и несправедливо считать, что в этой моде на персонифицированную фестивальность правит всем лишь артистическое эго, которому приятно задержать взгляд, как перед зеркалом, на афише в центре мирового мегаполиса. Потому что профессиональная востребованность — совсем не тождество творческой свободы, да и «родные» театры своих звезд хоть и ценят и боятся потерять, но не способны свою жизнь подчинить их интересам. И в этом нет злого умысла, лишь правда жизни.

Поэтому, несмотря на всю внешнюю претенциозность, такие личные фестивали очень нужны: артисту, чтобы испытать мгновение иллюзорной свободы и верховенства, а публике — чтобы еще раз встретиться с теми, кого она по-настоящему любит. И выигрывать от этого, несомненно, будут обе стороны — и артист, получающий доселе ему недостающее, и публика, получающая возможность ходить на артистов избранных и любимых.

СПРАВКА

Фестиваль Вероники Джиоевой — ее совместный проект с Московским театром «Новая Опера» им. Е. В. Колобова — был построен как творческий портрет в пяти вечерах.