Фестиваль Ростроповича в девятый раз соберет в Москве звезд мировой классики

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС /. Симфонический оркестр Берлинского радио даст старт IX Международному фестивалю Мстислава Ростроповича во вторник — в день рождения прославленного виолончелиста и дирижера. Об этом сообщила дочь музыканта, художественный руководитель смотра Ольга Ростропович

В Большом зале Московской консерватории прозвучат сочинения Сергея Прокофьева — учителя и друга Мстислава Ростроповича, отметила худрук фестиваля. Симфонию-концерт для виолончели с оркестром, соавтором и первым исполнителем которой был Ростропович, исполнит испанский виолончелист Пабло Феррандес . За дирижерский пульт поднимется датский маэстро Томас Сондергаард.

Во втором концерте фестиваля 29 марта на сцену выйдет камерный оркестр «Вена-Берлин», в составе которого играют только солисты двух ведущих симфонических оркестров мира — Венского и Берлинского, а также французский виолончелист Готье Капюсон. Они исполнят произведения Моцарта и Гайдна.

Вечер 1 апреля посвятят русской музыке. В нем примут участие Российский национальный оркестр (РНО), которым в этот вечер будет управлять итальянский маэстро — Пьер Карло Орицио. Худрук РНО Михаил Плетнев исполнит партию фортепиано в концерте Fis-moll Скрябина. Также прозвучат сочинения Чайковского и Римского-Корсакова.

Европейские вокалисты Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Даниэль Йоханнсен, Мауро Петер, Самуэль Хассельхорн и Томас Ласке выступят в Москве 2 апреля. Исполнение «Страстей по Матфею» Баха также объединит под управлением Эноха цу Гуттенберга три известных немецких коллектива — оркестр KlangVerwaltung и хор KlangVerwaltung, которые впервые приедут в Россию, а также Мюнхенский хор мальчиков.

Кульминацией фестиваля Ростроповича в этом году станет вечер в новом для смотра формате — мультимедийное представление «Римская трилогия», созданное совместно с Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы. 3 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца «до тысячной доли секунды» должны совпасть трехмерный видеоряд и музыка Отторино Респиги в исполнении Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управлением Антонио Мендеса (Испания).