Макаревич рассказал, как ему подарили клип

Андрей Макаревич представил свой новый клип на песню «Либо это, либо то». Сама песня была написана пять лет назад, и экранизировать композицию музыкант даже не планировал. Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». О том, как же всё-таки появился этот клип, читайте только на НСН.

«Так получилось, что этот клип мне, практически, подарили. Такое бывает нечасто. Все это дело продюсировал Ромарио. Вся бригада была молодая, мне понравилось, как они работают. Вообще, мне кажется, это видео не нуждается ни в каких комментариях. Смотрите на здоровье! Если понравится, я буду очень рад», — отметил артист.

Услышать вживую Андрея Макаревича можно будет уже 13 апреля в московском ЦДХ. С группой Yo5 музыкант сыграет в джазовой аранжировке песни из своих сольных альбомов и из репертуара группы «Машина времени».