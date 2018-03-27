В День театра вахтанговцы представят две книги о своих знаменитостях 

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. В Международный день театра вахтанговцы представит две новые книги — о народной артистке СССР Юлии Борисовой и композиторе Фаустасе Латенасе — двух творческих личностях, без которых невозможно представить сегодня Вахтанговский театр, сообщили в пресс-службе московского театра.
Обе книги изданы театром им. Вахтангова совместно с издательством «Театрал» в начале 2018 года. Презентация состоится в День театра 27 марта в театральном арт-кафе.
"Люблю. Юля"
Книга известного театроведа и критика Веры Максимовой, которая называется «Люблю. Юля» посвящена народной артистке СССР, Герою социалистического труда, лауреату Госпремий и множества других наград, кумиру нескольких поколений зрителей Советского Союза Юлии Константиновне Борисовой, ее жизни и творчеству. Борисова никогда не давала и не дает интервью. Но для данного издания она впервые сделала исключение.
"Музыка и театр"
Вторая книга Дайвы Шабасявичене и Расы Васинаускайте называется «Музыка и театр. Композитор Фаустас Латенас». Эта книга о Латенасе представляет собой перевод литовского издания на русский язык. В ней наряду со статьями литовских коллег композитора, в отдельную главу — «Говорят вахтанговцы» включены новые материалы, написанные Римасом Туминасом, Дмитрием Трубочкиным и участниками спектаклей, для которых написал Латенас прекрасную музыку. О нем говорят: Галина Коновалова, Людмила Максакова, Евгений Князев, Владимир Симонов, Сергей Маковецкий и другие.
Приложением к книге является аудиодиск «HARMONIA = THEATRUM», в который вошла авторская музыка композитора, звучащая в спектаклях театра: от «Ревизора» до «Царя Эдипа».
В презентации примут участие Юлия Борисова, Фаустас Латенас, художественный руководитель театра Римас Туминас. Ведущий — помощник худрука по творческим вопросам Дмитрий Трубочкин.