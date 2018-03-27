В День театра вахтанговцы представят две книги о своих знаменитостях

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости . В Международный день театра вахтанговцы представит две новые книги — о народной артистке СССР Юлии Борисовой и композиторе Фаустасе Латенасе — двух творческих личностях, без которых невозможно представить сегодня Вахтанговский театр, сообщили в пресс-службе московского театра.

Обе книги изданы театром им. Вахтангова совместно с издательством «Театрал» в начале 2018 года. Презентация состоится в День театра 27 марта в театральном арт-кафе.

"Люблю. Юля"

Книга известного театроведа и критика Веры Максимовой, которая называется «Люблю. Юля» посвящена народной артистке СССР, Герою социалистического труда, лауреату Госпремий и множества других наград, кумиру нескольких поколений зрителей Советского Союза Юлии Константиновне Борисовой, ее жизни и творчеству. Борисова никогда не давала и не дает интервью. Но для данного издания она впервые сделала исключение.

"Музыка и театр"

Приложением к книге является аудиодиск «HARMONIA = THEATRUM», в который вошла авторская музыка композитора, звучащая в спектаклях театра: от «Ревизора» до «Царя Эдипа».

В презентации примут участие Юлия Борисова, Фаустас Латенас, художественный руководитель театра Римас Туминас. Ведущий — помощник худрука по творческим вопросам Дмитрий Трубочкин.