Тимберлейк украл телефон у фаната на концерте

Популярный исполнитель недавно отправился в тур, посвященный выходу "Man of the Woods". На одном из концертов в городе Ньюарк и произошло это странное и весьма забавное происшествие.

Джастин исполнял песню "Rock Your Body" и заметил, что один из поклонников снимает его на свой телефон. Певец не растерялся и выхватил гаджет у обомлевшего фаната.

Не прерывая исполнения песни, Тимберлейк продолжил снимать на "отвоеванную" камеру свое выступление и зрителей.

Импровизированную режиссерскую работу певец выложил в личном микроблоге, подписав:

"Подойдите ближе к сцене, и я украду ваш телефон".

Свой спонтанный поступок певец объяснил тем, что просто не смог удержаться: поклонник с телефоном подошел так близко, что было трудно не ответить ему чем-то.

Кстати, о судьбе телефона Джастин не поведал.