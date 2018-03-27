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Тимберлейк украл телефон у фаната на концерте
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Тимберлейк украл телефон у фаната на концерте 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @justintimberlake
Популярный исполнитель недавно отправился в тур, посвященный выходу "Man of the Woods". На одном из концертов в городе Ньюарк и произошло это странное и весьма забавное происшествие.
Джастин исполнял песню "Rock Your Body" и заметил, что один из поклонников снимает его на свой телефон. Певец не растерялся и выхватил гаджет у обомлевшего фаната.
Не прерывая исполнения песни, Тимберлейк продолжил снимать на "отвоеванную" камеру свое выступление и зрителей.
Импровизированную режиссерскую работу певец выложил в личном микроблоге, подписав:
"Подойдите ближе к сцене, и я украду ваш телефон".

Get too close to the stage, and I might steal your phone…#MOTWTOUR

Публикация от  Justin Timberlake (@justintimberlake)

Свой спонтанный поступок певец объяснил тем, что просто не смог удержаться: поклонник с телефоном подошел так близко, что было трудно не ответить ему чем-то.
Кстати, о судьбе телефона Джастин не поведал.
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