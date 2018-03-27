Ноябрьская пианистка удивит Кустурицу

Ноябрьская пианистка Злата Курант примет участие в фестивале русской музыки «Большой». Его учредителем является Эмир Кустурица . Музыкальный форум пройдет в июле. Он включает обязательную конкурсную и культурную программы. Молодые конкурсанты из музыкальных школ и академий Сербии и России посоревнуются за призовые места.

Злата Курант — воспитанница детской школы искусств имени Петра Чайковского, ученица преподавателя Ирины Голиковой. Злата занимается у неё с семи лет. Она очень трудолюбивая и способная девочка. Юное дарование участвует во многих окружных и всероссийских конкурсах и редко когда возвращается без наград. На фестивале она исполнит произведения Чайковского и Рахманинова.

Юные ямальские музыканты принимают участие в фестивале благодаря программе социальных инвестиций «Родные города», которую с 2013 года реализует «Газпром нефть» . В прошлом году Ямал представлял муравленковский талант Семён Бочков.

Отметим, всего на участие в фестивале претендовало более 100 человек от 13 до 25 лет из Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей, Ямала и Югры.