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Ноябрьская пианистка удивит Кустурицу
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Ноябрьская пианистка удивит Кустурицу 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ноябрьская пианистка Злата Курант примет участие в фестивале русской музыки «Большой». Его учредителем является Эмир Кустурица. Музыкальный форум пройдет в июле. Он включает обязательную конкурсную и культурную программы. Молодые конкурсанты из музыкальных школ и академий Сербии и России посоревнуются за призовые места.
Злата Курант — воспитанница детской школы искусств имени Петра Чайковского, ученица преподавателя Ирины Голиковой. Злата занимается у неё с семи лет. Она очень трудолюбивая и способная девочка. Юное дарование участвует во многих окружных и всероссийских конкурсах и редко когда возвращается без наград. На фестивале она исполнит произведения Чайковского и Рахманинова.
Юные ямальские музыканты принимают участие в фестивале благодаря программе социальных инвестиций «Родные города», которую с 2013 года реализует «Газпром нефть». В прошлом году Ямал представлял муравленковский талант Семён Бочков.
Отметим, всего на участие в фестивале претендовало более 100 человек от 13 до 25 лет из Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей, Ямала и Югры.
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