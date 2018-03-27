Сочинский фестиваль под московским небом

Само имя Башмета, солидная и значимая репутация башметовского фестиваля априори притягивает мировых звезд, ведущих российских и зарубежных музыкантов, представителей классического, джазового, этнического направлений, а также superstars мирового балета, танцевальные, драматические и экспериментальные театральные труппы. Концерты, шоу, спектакли, эксперименты, подчас, эпохальные события в мире искусства присутствуют вот уже одиннадцатый год на концертных площадках фестиваля.

Безусловно, Зимнему сочинскому «и целого мира мало». Башмет и его команда, не покладая своих «рукотворных рук», творят и творят, четко осознавая — грех не продвигать лучшие достижения фестиваля, не давать жить отзвучавшим премьерам и не знакомить российскую и зарубежную публику с этими «богатствами».

Фото: Сергей Михеев /РГ На сцене концертного зала им. Чайковского в этот вечер произошло знакомство московского слушателя с нынешним XI башметовским фестивалем. Весь этот роскошный сочинский букет всевозможных искусств подарил столице часть своего благородного духа.

Программа концерта, в основном включавшая в себя номера из заключительного гала-концерта закрытия фестиваля 2018, ясно отражала и часть концепции сочинского форума. А именно, активная премьерная политика фестиваля, его многочисленные заказы современным композиторам вызвали к жизни в этом году «Слово о полку Игореве» Александра Чайковского для симфонического и народного оркестра, чтеца и солирующего альта, Увертюру к «Королю Лиру» Алексея Сюмака для солирующего альта и камерного оркестра и «Путешествие по оркестру» Кузьмы Бодрова . Мировые премьеры этих сочинений услышал Сочи, и теперь они были представлены Москве.

Александр Чайковский. Фото: wpolitics.ru Другое серьезное и огромное направление ежегодной работы Зимнего форума — образование, воспитание и поддержка молодых и перспективных — было представлено на концерте солисткой Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета Валерией Абрамовой (скрипка), участницей гала-концерта открытия XI фестиваля. Виртуозная рапсодия для скрипки с оркестром «Цыганка» Мориса Равеля прозвучала в ее исполнении, маэстро Башмет стоял за дирижерским пультом.

Конечно, большие музыканты на сцене башметовских фестивальных концертов всегда творчески соседствуют рядом с молодыми. И это тоже концептуальная идея фестиваля. «Ветеран» Сергей Крылов (скрипка), который был участником еще самого первого Фестиваля 11 лет назад, исполнил Концерт ре минор Мендельсона для скрипки с оркестром. Итальянец-флейтист Массимо Мерчелли сыграл динамичный «Контрафактус» для флейты и струнных, сочинения 2000 года итальянского композитора Джованни Соллима. Солистка Большого театра сопрано Ольга Кульчинская прекрасно «разбавила» инструментальную программу «Вальсом Мюзетты» Пуччини и «Поцелуем» Ардитти.

Массимо Мерчелли. Фото: classicalmusicnews.ru Башмет выступил, ожидаемо, и как дирижер, и как альтист в концерте. Настроение мрачности, трагизма и сумасшествия короля Лира убедительно рисовалось в Увертюре Алексея Сюмака для солирующего струнного квартета, струнных и… большого барабана. Рокот этого самого барабана в сочетании с низкими струнными и солирующими репликами альта — готовая музыка, пожалуй, и для кино, и для спектакля по великой трагедии Шекспира.

В «Путешествии по оркестру» Кузьмы Бодрова лежала идея самого артистического директора Башмета — написать сочинение по типу знакомства с оркестром, инструментами и группами. А композитор привнес в свои вариации также «встречу» с музыкальными стилями барокко, классицизма, романтизма и музыкой XX века.

Главное, концерт подтвердил фундаментальную идею Сочинского фестиваля — синтез искусств, любимую фразу Юрия Абрамовича — кроссовер искусств в «Слове о полку Игореве» Александра Чайковского для симфонического и народного оркестра, чтеца и солирующего альта. В роли чтеца выступил Михаил Ефремов . Масштабное произведение и по составу, и по замыслу — памятник древнерусского эпоса, национальные идеи свободы, идентификация русской нации — завершило длинный московский гала-концерт. Оно прозвучало эффектным финальным мощным аккордом. Но немного жаль, что ему оказалось «тесновато» в таком параде-гала. «Слово о полку Игореве» Александра Чайковского требует, возможно, отдельного концерта, так сказать, персонального внимания слушателей.

Михаил Ефремов. Фото: peterburg2.ru Сочинский Зимний уже более 10 лет заметно формирует тенденции развития и российской, и мировой культуры. Фестиваль уже — достояние обще-мирового культурного пространства.