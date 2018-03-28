В красноярском оперном театре открывают гримёрную комнату Хворостовского

28 марта в 18:30 в красноярском театре оперы и балета состоится открытие гримёрной комнаты Дмитрия Хворостовского

Мероприятие состоится в рамках IX Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном», который в этом году посвящён знаменитому баритону.

«В память о любимом артисте гримерная комната № 207, в которой певец готовился к выступлениям, станет частью театрального музея. Будут выставлены редкие снимки певца, программка оперы «Пиковая дама» с дарственной подписью Дмитрия Александровича, костюм, в котором Хворостовский выходил на сцену в опере «Иоланта» и другие артефакты», — рассказывают в пресс-службе театра.