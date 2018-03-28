Ещё
В красноярском оперном театре открывают гримёрную комнату Хворостовского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В красноярском оперном театре открывают гримёрную комнату Хворостовского 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
28 марта в 18:30 в красноярском театре оперы и балета состоится открытие гримёрной комнаты Дмитрия Хворостовского.
Мероприятие состоится в рамках IX Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном», который в этом году посвящён знаменитому баритону.
«В память о любимом артисте гримерная комната № 207, в которой певец готовился к выступлениям, станет частью театрального музея. Будут выставлены редкие снимки певца, программка оперы «Пиковая дама» с дарственной подписью Дмитрия Александровича, костюм, в котором Хворостовский выходил на сцену в опере «Иоланта» и другие артефакты», — рассказывают в пресс-службе театра.
Отметим, открытие состоится во время гала-концерта фестиваля, в котором выступят мировые звёзды оперы: лучшее сопрано Мексики Оливия Горра, народная артистка России Ирина Долженко (Большой театр России), Любовь Стучевская (Новосибирский театр оперы и балета), и другие.
АиФ Красноярск: последние новости
Артисты театра Пушкина приглашают красноярцев на экскурсию Красноярцам не нравятся англоязычные названия магазинов и ресторанов Черпать ложкой океан. Почему чаще помогают те, у кого нет миллионов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией93
Самые обсуждаемые фильмы XXI века
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение