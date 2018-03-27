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3 апреля в театре «Геликон-опера» состоится бенефис народной артистки России Елены Ионовой
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3 апреля в театре «Геликон-опера» состоится бенефис народной артистки России Елены Ионовой 

Информационный портал Департамента культуры города Москвы 40 минут назад
Фото: Информационный портал Департамента культуры города Москвы
3 апреля отмечает юбилей народная артистка России, солистка «Геликон-оперы» и Московского театра оперетты Елена Ионова. В этот вечер в Белоколонном зале княгини Шаховской соберутся поклонники ее таланта, любители оперного искусства, друзья и коллеги, те, кому творчество Елены близко и дорого. Начало концерта в 19:00.
Елена Ионова блистательно покоряет сценические площадки уже много лет, а яркие образы, созданные ею как в «Геликоне», так и в Московском театре оперетты, неизменно вызывают восхищение публики и признание музыкальных критиков.
В юбилейный вечер в сопровождении камерного оркестра «Геликон-оперы» певица исполнит знаменитые оперные арии из геликоновского репертуара, а также любимые публикой шлягеры. Вместе с ней выступят коллеги — заслуженный артист России Вадим Заплечный (тенор) и Максим Перебейнос (баритон). Режиссер концерта Илья Ильин.
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