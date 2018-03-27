3 апреля в театре «Геликон-опера» состоится бенефис народной артистки России Елены Ионовой

3 апреля отмечает юбилей народная артистка России, солистка «Геликон-оперы» и Московского театра оперетты Елена Ионова . В этот вечер в Белоколонном зале княгини Шаховской соберутся поклонники ее таланта, любители оперного искусства, друзья и коллеги, те, кому творчество Елены близко и дорого. Начало концерта в 19:00.

Елена Ионова блистательно покоряет сценические площадки уже много лет, а яркие образы, созданные ею как в «Геликоне», так и в Московском театре оперетты, неизменно вызывают восхищение публики и признание музыкальных критиков.