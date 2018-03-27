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«Музыкальные сюрпризы»: Белгородская филармония готова удивлять
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«Музыкальные сюрпризы»: Белгородская филармония готова удивлять 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
28 марта в 7 вечера в Органном зале филармонии ансамбль народных инструментов «Токаев-квинтет» отметит свое пятилетие концертом. «Токаев-квинтет» — яркий молодой коллектив, который уже успел покорить сердца белгородских слушателей. В составе ансамбля лауреаты международных конкурсов Михаил Токаев (руководитель, аккордеон), Юрий Фукалов (балалайка-прима), Алексей Илларионов (домра-альт), Алексей Васютин (балалайка-контрабас) и Артур Прокопенко (ударные).
Квинтет в основном исполняет классическую, народную, джазовую и современную музыку. К тому же, коллектив сам делает аранжировки исполняемых им произведений разных композиторов и не боится творческих экспериментов.
Ансамбля получил I премию международного конкурса Citta di Lanciano в Ланчано (Италия, 2013 год) и I премия конкурса «Музыкальный фейерверк» (Вологда, 2015 год), а также принимал участие в Культурной программе Олимпиады в Сочи в 2014 году. Музыканты дали семь сольных концертов в Олимпийском парке, Олимпийской деревне и на музыкальной арене города Адлера.
28 марта ансамбль исполнит классические сочинения, народные песни и романсы, произведения современных композиторов и музыку из кинофильмов, сообщает пресс-служба Белгородской филармонии.
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