Год Петипа и звезды Большого. Как в Воронеже пройдет III балетный фестиваль

В Год Петипа в России программа фестиваля, так или иначе, связана с именем великого хореографа и с русским классическим балетом. Помимо спектаклей в театре с участием приглашённых звёзд русского и мирового балета, фестивальные мероприятия пройдут на других площадках.

«По традиции на фестиваль в Воронеж приедут звёзды и известные артисты балета для того, чтобы исполнить главные партии в спектаклях театральной программы фестиваля. За три года у фестиваля появились свои постоянные участники. На воронежской сцене вновь выступят премьер Большого театра РФ Вячеслав Лопатин и артисты балета Большого Диана Косырева и Иван Алексеев . Имена этих танцоров непосредственно связаны с Воронежем. Запланирован приезд ведущих солистов из других крупнейших театров России. Главное действующее лицо фестиваля — воронежская балетная труппа», — рассказали в пресс-службе театра.

Классика воронежского балета

22 апреля в 18:00 на сцене театра покажут балет «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. В своё время Мариус Петипа совместно со Львом Ивановым подготовил редакцию балета, принесшую произведению мировую славу. В 1961 году с постановки «Лебединого озера» началась история воронежской балетной труппы.

Три одноактных балета от трех хореографов

26 апреля в 19:00 пройдет спецпроект фестиваля — Вечер современной хореографии, объединяющий три одноактных балета. Вместе с главным балетмейстером Воронежского театра Александром Литягиным в проекте в качестве постановщиков заняты главный балетмейстер Ростовского музыкального театра, лауреат международных конкурсов Иван Кузнецов , солист Большого и Мариинского театров, хореограф, заслуженный артист РФ Андрей Меркурьев

Приступая к этому проекту, авторы задумались о том, что Петипа всегда шёл в ногу со своим временем, приглашал самых популярных и востребованных на тот момент композиторов писать музыку к балетам, находил новые хореографические решения. И сейчас, также как в эпоху Петипа, время диктует новые эстетические принципы танца. Вечер современной хореографии представит взгляды молодых, но уже имеющих признание в балетном мире, хореографов на пути развития профессионального балетного искусства в XXI веке.

Накануне театральной премьеры, 24 апреля в 16:00, в Центре Галереи Чижова состоится показ эскиза Вечера современной хореографии с участием постановщиков и исполнителей, который могут посетить все желающие.

«Жизель» в исполнении Большого

27 апреля в 19:00 зрители увидят балет «Жизель» А. Адана. Хореографическое прочтение Петипа этого европейского шедевра признано во всём мире. Его имя всегда упоминается вместе с авторами балета Коралли и Перро. В спектакле примут участие артисты балета Большого театра Диана Косырева и Иван Алексеев.

Эффектное закрытие

28 апреля в 18:00 на закрытии фестиваля покажут балет «Корсар» А. Адана. Спектакль новый, совсем недавно с большим успехом прошла его премьера на воронежской сцене. По сути, спектакль является масштабной реконструкцией постановки Мариинского театра, которую Петипа предпринял в 1899 году. Партию Конрада исполнит премьер Большого театра Вячеслав Лопатин.

Не только балет

Также в рамках фестивальных мероприятий 25 апреля на площадке Художественного музея им. Крамского покажут совместный проект «Музыка эпохи Петипа в музее» с участием артистов хора и балета театра. Начало в 17:00 часов. Артисты хора исполнят вокальные произведения XIX века, написанные в эпоху расцвета русского классического балета. Программу камерного концерта дополнят хореографические миниатюры.

Во время проведения фестиваля в театральном фойе будет развёрнута фотовыставка Александра Самородова «Балетные шедевры Петипа на воронежской сцене». На протяжении многих лет фотохудожник снимает спектакли театра. В его личном архиве тысячи фотографий — от чёрно-белых до цифровых снимков. Специально для выставки автор отберёт работы, связанные с воплощением хореографии Петипа на сцене Воронежского театра.