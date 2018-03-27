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«Лето балета» ждет ростовчан
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«Лето балета» ждет ростовчан 

Деловое сообщество 1 час назад
Главный балетмейстер Ростовского государственного музыкального театра Иван Кузнецов решил порадовать жителей нашего города фестивалем, показывающим все искусство танца. Об этом сообщают СМИ Ростова. Не просто спектакли, а картину закулисной жизни балета, его тайны и красоту увидят ростовчане. 26 мая на Большой сцене пройдет открытый класс-концерт ростовских артистов совместно с выдающимся педагогом современности, художественным руководителем балета и главным балетмейстером Михайловского театра Михаилом Мессерером, — рассказывает руководство городского музтеатра.
Именно в Михайловском театра фестиваль «Лето балета» проходит ежегодно. В прекрасную пору белых ночей театр Санкт-Петербурга предлагает зрителям лучшие спектакли классического балетного репертуара. Теперь и ростовский зритель сможет насладится балетом «Жизель». Эта постановка стала первым балетом, поставленном на сцене ростовского государственного музыкального театра в далеком 2001 году. 23 марта солистка Михайловского театра Сабина Яппарова и звезда Берлинского государственного балета Дину Тамазлакару покажут сентиментально-красивую историю об обманутой любви. «Жизель» постепенно превратилась в поэму о доверии, которое было предано, и любви, которая оказалась сильнее смерти.
Также в рамках фестиваля покажут новую работу коллектива «Баядерка». Эту романтичную восточную легенду о несчастной любви баядерки и храброго воина с успехом показывают ведущие театры мира.
Завершится фестиваль грандиозным представлением 27 мая. Будут исполнены «Вальпургиева ночь» Шарля Гуно и «Цвет» на музыку Симфонии До мажор Ж. Бизе, в котором состоится ростовский дебют Ивана Кузнецова в качестве балетмейстера.
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