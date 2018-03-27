Во Дворце творчества «Восточный» звучали песни под гитару и стихи

Юные барды и чтецы выступили в субботу в ДТДиМ «Восточный». В зале Дворца звучали стихи знаменитых поэтов и песни под гитару. Этот камерный концерт-квартирник организовали члены Молодежной палаты района Косино-Ухтомский.

Участников было немало. Все выступающие предварительно прошли регистрацию на сайте Молодежной палаты. Исполнители получили большую поддержку не только от зрителей, но и от мам, которые пришли посмотреть на своих талантливых чад. Примечательным было то, что мамы также читали стихотворения, пели песни, даже рассказывали забавные случаи из жизни.

Участники же представили на суд зрителей свое творчество. Катя Гусева спела о первой любви, Лена Уткина в своих песнях поведала о счастье. Также юные таланты декламировали стихи, как собственного сочинения, так и знаменитых поэтов. Всех, кто поделился со зрителями своим творчеством, получили памятные дипломы.