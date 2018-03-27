Михаил Брызгалов: в России появятся крупные мастера скрипичного дела

В эпоху высокой конкуренции, когда публика ежедневно сталкивается с проблемой выбора, музей должен иметь узнаваемый индивидуальный стиль и уникальные выставочные проекты. Российский национальный музей музыки объединяет крупнейшую в мире государственную коллекцию из 286 инструментов, созданных с XVI по XX век выдающимися мастерами, такими как Страдивари и Гварнери.

В общей сложности фонд музыкальных инструментов насчитывает около четырех тысяч шедевров, большинство из которых — действующие, рассказал в эфире радио Sputnik генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

"Выставочный проект «Миф Страдивари » — это звучащая экспозиция, здесь можно и увидеть, и услышать пятнадцать инструментов высочайшего уровня ценности. Пятнадцать шедевров, выставленных в едином музейном пространстве — это огромная редкость в мировой практике. На следующий же день после открытия выставки об этом событии писала вся музыкальная пресса Европы.

"Миф Страдивари" поддерживается концертами. Есть возможность вслушаться в уникальный голос каждого инструмента — все они участвуют в концертных программах, а по окончании возвращаются в витрину. Где еще вы увидите подобное — бесценный музейный экспонат извлекают из-под стекла, чтобы сыграть на нем и вернуть на место!

Наши итальянские коллеги из города Кремоны, известного своими непревзойденными мастерами, предоставили для участия в выставке пять инструментов. Словосочетание «скрипка Страдивари» известно каждому и символизирует лучший музыкальный инструмент, когда-либо созданный человеком. В частности, у нас на выставке представлен альт, созданный Антонио Страдивари, и таких шедевров сохранилось не более десяти. По утверждению специалистов, именно этот альт по своим характеристикам является лучшим из всех, существующих сегодня в мире.

Также «Миф Страдивари» породил несколько интересных инициатив, одна из которых — создание школы мастеров скрипичного дела в России. Эта идея возникла, когда мы беседовали с коллегами из музея Кремоны о том, что каждый инструмент необходимо должным образом обслуживать и поддерживать его сохранность. Мы получили поддержку Министерства культуры Российской Федерации и планируем создать государственный центр реставрации музыкальных инструментов. Это уникальное начинание для нашей страны", — сказал генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Российский национальный музей музыки, созданный в стенах Московской консерватории в 1912 году и носивший имена выдающегося русского пианиста и дирижера Н. Рубинштейна, а впоследствии — выдающегося русского композитора М. Глинки, является одним из старейших и крупнейших музыкальных музеев мира. В его состав входят музей С. С. Прокофьева, мемориальная усадьба Ф. И. Шаляпина, музей «П. И. Чайковский и Москва», а также два музея-квартиры: Н. С. Голованова и А. Б. Гольденвейзера.

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