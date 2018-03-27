«Классическая Ария» прощается с Москвой

22 апреля в Крокус Сити Холле прозвучит «финальный аккорд» Классической Арии — легендарного коллектива в сопровождении симфонического оркестра.

Возродив в 2015 году этот проект, участники группы «АРИЯ» даже не предполагали, что он станет настолько успешным. За это время коллектив объехал с программой 30 городов России и собрал на свои «классические» концерты более 80 тысяч зрителей!

«Мы были приятно удивлены тем интересом, который зрители проявили к нашему проекту с симфоническим оркестром! Именно поэтому «классическая» концертная программа «прожила» с нами четыре года! В каждом городе, где мы играем, концерты проходят при полных залах, и мы видим среди публики как тех, кто вырос с нами, так и совсем маленьких почитателей нашей музыки. Это не может не вдохновлять. Концертом в Москве мы на время закроем историю этого проекта. Но, никогда не говори никогда, быть может Классическая Ария вернется на сцену через какое-то время», — говорит Виталий Дубинин.