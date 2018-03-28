Песни советских и современных композиторов прозвучали в центре соцзащиты на Римского-Корсакова 

В минувший понедельник в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» состоялся концерт «Спасибо, музыка тебе, за вдохновенье!» эстрадной группы «Вдохновение». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Для гостей прозвучали песни советских и современных композиторов, — рассказали в администрации центра соцзащиты.
Там отметили, что в мероприятии приняли участие поэтесса, лауреат городского конкурса «Муза-2017» Ольга Цюцюра, солисты эстрадной группы «Вдохновение» Елена Архипова, Марина Орлова, Николай Кизин и Андрей Матюшенков. (вт)