Песни советских и современных композиторов прозвучали в центре соцзащиты на Римского-Корсакова

В минувший понедельник в филиале «Отрадное» территориального центра социального обслуживания «Бабушкинский» состоялся концерт «Спасибо, музыка тебе, за вдохновенье!» эстрадной группы «Вдохновение». Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Для гостей прозвучали песни советских и современных композиторов, — рассказали в администрации центра соцзащиты.