Как музыка помогает бороться со стрессом

Люди наслаждаются музыкой везде: в автомобиле по пути на работу, в очереди к кассе супермаркета, дома, в офисе и во время прогулок. Совершенно не важно, какая именно это музыка. Главное, что она вызывает положительные эмоции и, как показали недавние исследования, помогает бороться со стрессом.

Как мы реагируем на музыку

В 2008 году в Швеции был проведен интересный и очень показательный эксперимент. В нем приняли участие студенты и преподаватели 32 колледжей в возрасте от 20 до 31 года. На протяжении всего дня — 7 раз — испытуемые фиксировали свое настроение в специальной программе, установленной на смартфон.

Участники исследования получали звуковой сигнал в любое произвольно выбранное время дня и сразу же вносили нужную информацию в карманный компьютер. В это же время они прослушивали разные музыкальные композиции. Всего по результатам эксперимента было получено 2 424 таких эпизода.

После обработки данных оказалось, что в 64% случаев музыка повлияла на настроение подопытных. Сильные положительные эмоции — восторг, счастье или приятная ностальгия — гораздо чаще были спровоцированы музыкальными композициями, чем возникали независимо от них. В то же время отрицательные эмоции — беспокойство, скука, раздражение или гнев — в большинстве случаев появлялись в периоды, когда участники не слушали музыку вообще.

В эксперименте учитывались и такие факторы, как темперамент личности и социальные условия, в которых она находится. Яркие эмоции — вспышки гнева, ощущение счастья и пр. — чаще возникали в те моменты, когда испытуемые контактировали с социумом. Печаль, меланхолия или просто спокойное удовлетворение преобладали в ситуациях, когда участники исследования оказывались одни.

Результаты эксперимента были опубликованы в еженедельнике «Emotion», который издает Американская психологическая ассоциация. Авторы публикации сделали вывод, что эмоциональная реакция слушателя на музыку зависит от взаимодействия его личности, характера музыкального произведения и конкретной ситуации, в которой пребывает индивидуум.

Приятное лекарство

Подобные исследования проводились и раньше. На текущий момент существует около 400 научных работ на эту тему. Анализ всей этой массы информации дал ученым основание полагать, что музыка не только помогает бороться со стрессом, но и улучшает физическое состояние человека. Статью на эту тему можно прочесть в журнале «Trends in Cognitive Sciences».

К примеру, легкая и приятная музыка снимает тревожность, поэтому рекомендуется как чрезмерно возбудимым людям, так и тем, кто испытывает стресс в силу обстоятельств. Медики советуют слушать спокойную классику пациентам, которые готовятся к операции и волнуются по этому поводу. Кроме того, приятные мелодичные звуки стимулируют синтез антител, отвечающих за иммунную реакцию организма на враждебные атаки извне.

Музыку человек воспринимает обоими полушариями мозга. Левое обрабатывает информацию о тембре и мелодии, правое — о ритме. Последний показатель имеет решающее значение, поскольку человеческий организм начинает подстраиваться под ритм музыкального произведения. Синхронизируется дыхание, сердцебиение, понижается болевой порог.

Психотерапевты даже составили список произведений, которые рекомендуется слушать в тех или иных ситуациях. В момент сильного волнения стоит включать вальсы Штрауса или прелюдии Шопена. Такая музыка успокаивает и снимает излишнюю тревожность. Симфонии Гайдна помогают преодолеть раздражительность, а пьесы Чайковского — бессонницу.

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