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Волгоградская консерватория открывает новые специальности
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Волгоградская консерватория открывает новые специальности 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
На Дне открытых дверей будущим студентам волгоградской консерватории имени Серебрякова рассказали об открытии новых специальностей.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, в учебном заведении появятся такие направления, как «Компьютерная музыка и аранжировка», «Музыкальная журналистика», «Музыкальная педагогика». По словам исполняющей обязанности ректора консерватории Ольги Осадчей, новые специальности откроют перспективы в изучении музыкального искусства.
Отметим, в 2017 году в образовательные программы были включены новые дисциплины — «История и теория музыкальных жанров», «Стилевое сольфеджио». Для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста запущена программа просвещения юных волгоградцев в области классической музыки.
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