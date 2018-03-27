С культурой разных народов познакомились гости центра «Северное Чертаново»

С культурой разных народов познакомились гости Московского культурного центра «Северное Чертаново» в минувшие выходные, 24 и 25 марта.

Как отмечалось в нашем издании ранее, прошедшие суббота и воскресенье для сотрудников районного учреждения выдались очень насыщенными на события. Мы уже рассказали об участии МКЦ в Московском культурном форуме и о баттле гитаристов, который около трех часов не давал зрителям расслабиться. Однако в субботу в центре «Северное Чертаново» также проходил концерт вокалистов и пианистов музыкальной академии РАМ имени Гнесиных, на котором студенты познакомили своих слушателей с творчеством Рахманинова, Баха, Шопена и других композиторов.

— Впервые мы сделали два отделения, потому что программа получилась большой. Многие участники концерта побывали в Культурном центре впервые. Публика, как и всегда, принимала нас радушно и была благосклонна. Жаль только, что людей было меньше, по сравнению с предыдущими концертами. Наши ведущие вместе со зрителями совершили краткий экскурс в историю музыки. Среди исполняемых произведений были и романсы Рахманинова, и арии Моцарта, и фортепианные сочинения Баха и Шопена, и произведения современного композитора Сергея Баневича и многое другое, — поделилась с редактором газеты «На Варшавке. Чертаново Северное» участница концерта, студентка РАМ имени Гнесиных Анна Минаичева.

Помимо этого, на протяжении нескольких часов воскресного дня в центре «Северное Чертаново» проходил фестиваль народов мира, на котором местные жители научились рисовать в стиле китайской живописи.

— На фестивале прошел очень красивый мастер-класс по китайской живописи. Рисовали домашних животных в стиле сеи, а именно котов. Проводили творческие занятия художницы Ольга Алексеева и Ирина Манинова. В зоне коворкинга у нас висела выставка их работ. Наши ведущие коллективы — «Фуэте», «Калакар» и «Хабиби» — дали очень яркий и красочный концерт, на котором собралось очень много людей. Интересно было смотреть, когда разные стили танцев были представлены в одном концерте, — сообщила PR-менеджер МКЦ Юлия Филиппова

Отметим, что Ольга Алексеева и Ирина Манинова являются мастерами своего дела. Обе были ученицами художницы Ли Исяо. Сами разработали и написали свои авторские программы и лекции.