Ценители классики собрались на концерте в Коптеве

В центре «Радость» на Михалковской улице 23 марта вновь звучал орган. О концертной программе «Орган — маленькие секреты большого инструмента» рассказали организаторы.

— Концерт проходил в форме тематической лекции и сопровождался фотопрезентацией. Слушатели узнали об истории возникновения и развития органа, его устройстве и звуковых возможностях, — пояснил представитель администрации центра «Радость».