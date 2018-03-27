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Ценители классики собрались на концерте в Коптеве
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Ценители классики собрались на концерте в Коптеве 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В центре «Радость» на Михалковской улице 23 марта вновь звучал орган. О концертной программе «Орган — маленькие секреты большого инструмента» рассказали организаторы.
— Концерт проходил в форме тематической лекции и сопровождался фотопрезентацией. Слушатели узнали об истории возникновения и развития органа, его устройстве и звуковых возможностях, — пояснил представитель администрации центра «Радость».
На концерте прозвучала музыка Баха, Генделя, Моцарта, Шуберта. В мероприятии принимали участие заслуженный артист России Юрий Эдельман, хор «Светлячок» и другие артисты. (ео)
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