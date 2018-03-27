Концерт «Восходящая звезда» пройдет в Некрасовке

В Доме культуры «Заречье» района Некрасовка в воскресенье, 1 апреля, состоится концерт «Восходящая звезда». Программу подготовила вокальная студия «Стань звездой».

За 11 лет своего существования коллектив успели полюбить жители не только района Некрасовка, но и всего Юго-Восточного округа.

В репертуаре студии можно услышать такие песенные композиции, как «Не отнимайте солнце у детей», «Ты живи, моя Россия», «Музыка — это дивная страна», «Мама», «Любимый папа», «Это моя семья», «Давайте сохраним» и другие.

Начало концерта в 16.00 по адресу: 1-я Вольская улица, дом 20. Стоимость билета — 200 рублей. (вт)