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День открытых дверей проведут в институте музыки на Маршала Соколовского
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День открытых дверей проведут в институте музыки на Маршала Соколовского 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
День открытых дверей проведут в Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке, который находится на ул. Маршала Соколовского, д.10.
— С 10 до 14 часов продлятся консультации по специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам. В 14.00 состоятся встреча абитуриентов с администрацией института и концерт студентов МГИМ имени Шнитке. А в 14.30 начнутся консультации по общеобразовательным дисциплинам, — сообщили в пресс-службе института.
Всех желающих ждут 7 апреля, вход свободный. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 194-04-33. (ео)
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