День открытых дверей проведут в институте музыки на Маршала Соколовского

День открытых дверей проведут в Московском государственном институте музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке, который находится на ул. Маршала Соколовского, д.10.

— С 10 до 14 часов продлятся консультации по специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам. В 14.00 состоятся встреча абитуриентов с администрацией института и концерт студентов МГИМ имени Шнитке. А в 14.30 начнутся консультации по общеобразовательным дисциплинам, — сообщили в пресс-службе института.

Всех желающих ждут 7 апреля, вход свободный. Дополнительная информация по телефону 8 (499) 194-04-33. (ео)