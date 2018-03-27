Microsoft придумала как сочинять и исполнять музыку движением глаз

Команда исследователей Microsoft Research поделилась подробностями о проекте Hands-Free Music. Он даёт возможность создавать и исполнять музыку движением глаз. Этот проект призван помочь в творчестве людям с ограниченными физическими возможностями.

Проект состоит из трех программ, которые позволяют людям с ограниченными физическими возможностями заниматься музыкой. Hands-Free Sound Jam позволяет сочинять и исполнять музыку. Программа по интерфейсу похожа на популярные музыкальные редакторы. Пользователи могут создавать собственные музыкальные сеты, а также сохранять и комбинировать клипы для создания полноценных композиций.

Hands-Free Sound Machine — это 16-тактовый секвенсор, то есть программа, предназначенная для составления цифровой музыки из кусочков аудиозаписей. Она позволяет создавать композиции из файлов формата.wav или midi, может подключаться к физическим инструментам и поддерживает сценические эффекты.

Expressive Pixels — платформа для визуализации, с помощью которой можно выводить изображения на круглый пиксельный дисплей во время музыкального выступления. Показ последовательности пиксельных картинок синхронизируется с ритмом ударных инструментов, позволяя создавать световое шоу.