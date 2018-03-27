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Microsoft придумала как сочинять и исполнять музыку движением глаз
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Microsoft придумала как сочинять и исполнять музыку движением глаз 

Ferra.ru 55 минут назад
Команда исследователей Microsoft Research поделилась подробностями о проекте Hands-Free Music. Он даёт возможность создавать и исполнять музыку движением глаз. Этот проект призван помочь в творчестве людям с ограниченными физическими возможностями.
Проект состоит из трех программ, которые позволяют людям с ограниченными физическими возможностями заниматься музыкой. Hands-Free Sound Jam позволяет сочинять и исполнять музыку. Программа по интерфейсу похожа на популярные музыкальные редакторы. Пользователи могут создавать собственные музыкальные сеты, а также сохранять и комбинировать клипы для создания полноценных композиций.
Hands-Free Sound Machine — это 16-тактовый секвенсор, то есть программа, предназначенная для составления цифровой музыки из кусочков аудиозаписей. Она позволяет создавать композиции из файлов формата.wav или midi, может подключаться к физическим инструментам и поддерживает сценические эффекты.
Expressive Pixels — платформа для визуализации, с помощью которой можно выводить изображения на круглый пиксельный дисплей во время музыкального выступления. Показ последовательности пиксельных картинок синхронизируется с ритмом ударных инструментов, позволяя создавать световое шоу.
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