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Спектакль «Двенадцать месяцев» покажут на сцене детской музыкальной школы №66
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Спектакль «Двенадцать месяцев» покажут на сцене детской музыкальной школы №66 

Управа Бутырского района города Москвы 48 минут назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное мероприятие в рамках Открытого московского музыкального фестиваля детского творчества «Музыкальная среда» состоится в детской музыкальной школе № 66 на Гончарова. На этот раз вниманию гостей будет представлен спектакль «Двенадцать месяцев». Всех желающих ждут 28 марта.
— Перед зрителями выступят воспитанники детской школы искусств № 7, которые продемонстрируют спектакль по мотивам известной сказки Самуила Маршака. Посетителей ждет красочное и яркое представление, — сообщили в администрации школы.
Начало в 17.30. Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, 15А. Вход свободный. (то)
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