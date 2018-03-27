Спектакль «Двенадцать месяцев» покажут на сцене детской музыкальной школы №66

Очередное мероприятие в рамках Открытого московского музыкального фестиваля детского творчества «Музыкальная среда» состоится в детской музыкальной школе № 66 на Гончарова. На этот раз вниманию гостей будет представлен спектакль «Двенадцать месяцев». Всех желающих ждут 28 марта.

— Перед зрителями выступят воспитанники детской школы искусств № 7, которые продемонстрируют спектакль по мотивам известной сказки Самуила Маршака . Посетителей ждет красочное и яркое представление, — сообщили в администрации школы.

Начало в 17.30. Напомним, детская музыкальная школа № 66 находится по адресу: ул. Гончарова, 15А. Вход свободный. (то)