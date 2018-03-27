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Вблизи Рязанского района сыграют классику для малышей
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Вблизи Рязанского района сыграют классику для малышей 

Управа Рязанского района 22 минуты назад
Фото: Эхо района
В Культурном центре «Москвич», который находится недалеко от Рязанского района, 21 апреля состоится благотворительный концерт «Дошкольная классика». Как рассказали в пресс-службе учреждения, концертную программу представит квартет симфонического оркестра «Глобалис».
— Популярные мелодии в исполнении струнного квартета «Глобалис» — это возможность приобщить детей к миру музыки, развить музыкальный вкус, доступно рассказать о классике, способствуя развитию интересующейся, многогранной личности, — добавил представитель пресс-службы.
Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)
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