Вблизи Рязанского района сыграют классику для малышей

В Культурном центре «Москвич», который находится недалеко от Рязанского района, 21 апреля состоится благотворительный концерт «Дошкольная классика». Как рассказали в пресс-службе учреждения, концертную программу представит квартет симфонического оркестра «Глобалис».

— Популярные мелодии в исполнении струнного квартета «Глобалис» — это возможность приобщить детей к миру музыки, развить музыкальный вкус, доступно рассказать о классике, способствуя развитию интересующейся, многогранной личности, — добавил представитель пресс-службы.

Напомним, что Культурный центр «Москвич» расположен по адресу Волгоградский проспект, 46/15. (мю)