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Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдет благотворительный концерт
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Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдет благотворительный концерт 

Управа района Хорошево-Мневники 32 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В пятницу, 30 марта, во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево», который находится в районе Хорошево-Мневники, состоится благотворительный концерт «Спешите делать добро».
— В программе — выступления воспитанников Образцового хореографического коллектива «Танцевальный экспресс» и других артистов нашего дворца, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.
Начало концерта в 19.00, вход для всех желающих свободный. Адрес ДТДиМ «Хорошево»: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1 (большой зал). (ео)
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