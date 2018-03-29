Во Дворце творчества на Маршала Тухачевского пройдет благотворительный концерт

В пятницу, 30 марта, во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево», который находится в районе Хорошево-Мневники, состоится благотворительный концерт «Спешите делать добро».

— В программе — выступления воспитанников Образцового хореографического коллектива «Танцевальный экспресс» и других артистов нашего дворца, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.

Начало концерта в 19.00, вход для всех желающих свободный. Адрес ДТДиМ «Хорошево»: улица Маршала Тухачевского, дом 20, корпус 1 (большой зал). (ео)