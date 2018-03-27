Билан объединился с «Мисс мира»

В прошлом году он брал творческий отпуск и сражался с хейтерами, распускающими слухи о его смертельном недуге. Теперь Дима Билан полон вдохновения и сейчас снимает новое видео. А компанию на съемочной площадке артисту составляет его давняя приятельница Ксения Сухинова.

В прошлом году клип Билана на зажигательную танцевальную композицию «Держи» с Ксений стал мегахитом. Теперь звезды решили повторить успех. Накануне артист сообщил о прибытии на Кипр. «Мы на месте! Впереди чудесные съемочные дни! Будем стараться, чтобы вам понравилось». К посту певец добавил хештеги: #димабилан #девочканеплачь!

Публикация от Ksenia Sukhinova (@kseniasukhinova)

25 Мар 2018 в 9:42 PDT Очевидно, сейчас исполнитель проводит съемки видео на песню «Девочка, не плачь» из своего последнего альбома «Эгоист». По мнению музыкальных обозревателей, «Девочка, не плачь» — именно тот трек обновленного Билана, в котором «остались некоторые слабые отголоски творчества бывшего „ночного хулигана“».

«"Эгоист" получился не таким, как мои прежние альбомы. Я избегал громкого пения, мне хотелось донести мысли, заложенные в композициях, тихо, почти шепотом. Громких певцов много, кругом все кричат, так принято, считается, что это и есть настоящее чувство. Знаете, я умею громко говорить, громко петь, я ругаться и орать умею так, что стекла звенят. Но если я ругаюсь с кем-то по-настоящему, перехожу на шепот. Шепот сильнее крика, это самая сильная эмоция», — говорил о своем альбоме Дима.