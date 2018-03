«Сбылась мечта детства». Концерт THE RASMUS в Оренбурге

26 марта в СКК «Оренбуржье» всемирно известная рок-группа THE RASMUS презентовала в Оренбурге новый альбом «Dark Metter».

Финны исполнили старые хиты и новые песни, оставив в полном восторге оренбуржцев. Рокеры сразу взорвали зал хитом «F-F-F-Falling».

Одним из сценических атрибутов стал оренбургская пуховая паутинка, которую солист группы Лаури Юлёнен повязал на микрофон. Началось все с того, что символ Оренбуржья не прошел знаменитое испытание: застрял в кольце. Однако казус не испортил концерт. Оренбуржцы вживую услышали хиты «Funeral Song», «Paradise», «In The Shadows», «No Fear», «Livin in a World without You» и другие песни. Финалом выступления стала лирическая композиция «Sail Away».

Оренбуржцы поделились с корреспондентом « АиФ Оренбург » своими впечатлениями.

This is my paradise!

Евгения Чернова, журналист: «Кто бы мог подумать, что в Оренбург приедут с концертом звезды не просто мирового масштаба? Горячие финские парни „The Rasmus“ вошли в мой личный музыкальный мир лет 15 назад. Знаменитая „In the shadows“ тогда не звучала разве что из утюга. С выходом следующего альбома моя душа целиком и полностью принадлежала этим ребятам. Чуть позже, когда близилась защита диплома и окончание университета, музыка финских парней выпала из зоны моего внимания. Снова „The Rasmus“ появились в моем плейлисте с выходом альбома „Black Roses“ в 2008 году. Тогда я ждала рождения детей, сидеть дома было скучно, поэтому ребята здорово скрашивали мои серые беременные будни песнями о черных розах, призраках любви и мире без тебя. Финский мир в стиле нуар как никогда пришелся по душе, вспоминались моменты безудержного студенчества. С рождением детей мою музыку на несколько лет сменили колыбельные и другие забавные детские песенки. Очередной возврат к песням молодости произошёл с последним альбомом „Dark matters“. Отмечу, что группа не стоит на месте. Стиль немного меняется, кто-то говорит, что это уже не тот финский рок, но я считаю, что не меняются только те, кто не развивается, и сегодня „The Rasmus“ сохраняют что-то, что свойственно только им. Услышав о туре по России, первая мысль довольно типичная — Оренбург снова останется в стороне от мировых турне. Увидев наш город в списке, поверила не сразу, доля скепсиса взяла своё, думала, что это либо ошибка, либо концерт просто отменят в последний момент. Но нет, 26 марта в СКК Оренбуржье вместе с сотнями других поклонников я распевала уже ставшие родными песни о мире без тебя, разбитых сердцах и… „Чебурашку“. Да-да, теперь в репертуаре горячих финских парней эта милая песня на русском. Весь концерт — это взрыв: взрыв эмоций, воспоминаний, адреналина и восторга. Парни буквально раскачали зал, на месте не мог сидеть никто. Описать это можно только строчкой из песни с последнего альбома — „This is my paradise!“ К слову, сет-лист как будто был скопирован из моего плеера, так что в живом исполнении я услышала все песни, которые сопровождали без малого полжизни. Огромное спасибо за то, что далекий от больших туров город все же узнал, что такое настоящий, живой рок мирового уровня. Хочется верить, что „The Rasmus“ откроют дорогу и другим знаменитостям их уровня в наш Оренбург. Добро пожаловать!»

Даешь, большой концертный зал!

Анна Прибылова, дизайнер:

«Вчера была на концерте «The Rasmus». Сперва скажу, что ребята зажгли, получила огромное удовольствие от музыки, живого пения, драйва. Танцевала, скакала, пела. Со сцены исходила великолепная энергетика, мы старались не отставать. Об их приезде я узнала еще прошлым летом, с подругами убедились в правдивости информации и начали ждать, когда откроют продажу билетов. В итоге билеты были куплены ещё в декабре из-за боязни не успеть, вдруг разберут! К сожалению, людей на концерте было не так много для такой группы. The Rasmus в Оренбурге — это же событие! Вчера «Оренбуржье» в целом справилось, звук был хороший, места для танцев хватало. Но очень хочется, чтобы в Оренбурге наконец-то построили большой концертный зал! Ведь таким коллективам как «The Rasmus» реально некуда приезжать. Филармония и ДК Россия для них однозначно не подходят, у нас нет больших клубов. Остается только «Оренбуржье», но оно все-таки больше для спорта. Крутая группа на сцене и толпа фанатов — залог успешного концерта. Лаури сам поднимал зрителей с их мест в партере, звал ближе к сцене, но некоторые так и остались сидеть. А мы на танцполе зажигали метрах в 10 от сцены. Жаль тех зрителей, которые весь концерт простояли с телефонами в руках, снимая происходящее. Но это, конечно, их личное дело».

Татьяна Нелюбова, юрист:

«The Rasmus» я люблю ещё со школы, слушаю их где-то с 2003 года, они мне всегда нравились, на стене даже висел их плакат. И тут случилось невероятное! Я и представить не могла, что они приедут в наш захудалый городишка! От концерта масса положительных впечатлений! Ребята — молодцы! Чувствовался заряд энергии от вокалиста. Звук хороший, пел в живую. Давно я так не зажигала! Танцевали, прыгали, визжали, да так, что на утро ломило все кости! Я в восторге, можно сказать, сбылась мечта детства!