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Группа «Би-2» отменила концерт из-за трагедии в Кемерово
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Группа «Би-2» отменила концерт из-за трагедии в Кемерово 

Газета.Ru 27 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Группа «Би-2» отменила концерт, запланированный на 28 марта, из-за трагедии в Кемерово, о чем сообщила на своей странице в сети «ВКонтакте».
"В связи с трагедией мы переносим наш концерт во Владимире на 4 апреля. Все приобретенные на 28 марта билеты будут действительны — меняется только дата выступления", — говорится в сообщении.
Музыканты выразили свои соболезнования родным и друзьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.
28 марта в России объявлен национальный траур.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
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