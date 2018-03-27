Группа «Би-2» отменила концерт из-за трагедии в Кемерово

Группа «Би-2» отменила концерт, запланированный на 28 марта, из-за трагедии в Кемерово, о чем сообщила на своей странице в сети «ВКонтакте».

"В связи с трагедией мы переносим наш концерт во Владимире на 4 апреля. Все приобретенные на 28 марта билеты будут действительны — меняется только дата выступления", — говорится в сообщении.

Музыканты выразили свои соболезнования родным и друзьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», а пострадавшим пожелали скорейшего выздоровления.

28 марта в России объявлен национальный траур.