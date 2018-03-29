В Красноярске пройдет концерт памяти жертв пожара в Кемерове

В городах России пройдут концерты памяти жертв пожара в Кемерове. Почтить память 64 жертв трагедии красноярцы смогут 1 апреля в театре оперы и балета.

Концерт «Ave Maria» пройдёт вместо комической оперы Гаэтано Доницетти «Viva la mamma», которая была заявлена на этот день ранее. В программу включены отрывки из произведений знаменитых опер, а также инструментальной классики.

Кстати, все деньги от продажи билетов будут переведут семьям, чьи родные пострадали в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».