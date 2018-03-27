Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов

Король "Оранжевое лето" отметил юбилей и восхитил поклонников не только своей музыкой, но и "девочками".

Речь, конечно, о его семье — жене Виолетте и младшей дочери Виоле.

@syutkin_valeriy

После концерта Валерий Сюткин опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.

Юбиляр и его девочки!

— подписал снимок музыкант.

Поклонники благодарили за концерт, поздравляли с днем рождения и удивлялись тому, как прекрасно выглядят его "девочки".

"Нереальные девочки у тебя, Валерочка! И влюблённые в тебя!"

"Кто — жена, а кто — дочь?"

"Девочки да, огонь!"

"Прекрасные девочки! С днем рождения, Валерий!"