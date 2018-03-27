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Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов
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Сюткин отметил юбилей и поразил фанатов 

Рамблер 5 часов назад
Фото: @syutkin_valeriy
Король "Оранжевое лето" отметил юбилей и восхитил поклонников не только своей музыкой, но и "девочками".
Речь, конечно, о его семье — жене Виолетте и младшей дочери Виоле.
@syutkin_valeriy
После концерта Валерий Сюткин опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.
Юбиляр и его девочки!
— подписал снимок музыкант.
Поклонники благодарили за концерт, поздравляли с днем рождения и удивлялись тому, как прекрасно выглядят его "девочки".
"Нереальные девочки у тебя, Валерочка! И влюблённые в тебя!"
"Кто — жена, а кто — дочь?"
"Девочки да, огонь!"
"Прекрасные девочки! С днем рождения, Валерий!"
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