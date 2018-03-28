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Шедевры классической музыки исполнят в Нижегородском районе
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Шедевры классической музыки исполнят в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Концерт «Волшебные звуки музыки: от Баха до Вилла-Лобоса» состоится сегодня в библиотеке № 116 Нижегородского района.
— Перед гостями нашей библиотеки выступят студенты музыкального факультета Московского педагогического государственного университета под руководством Нины Митриковской, — сообщила заведующая библиотекой № 116 Наталия Пилипенко. — В их исполнении прозвучат шедевры классической музыки.
Двухчасовой концерт состоится по адресу: улица Нижегородская, дом 70, корпус 1. Начало — в 15.00. Вход свободный.
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