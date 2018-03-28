Шедевры классической музыки исполнят в Нижегородском районе

Концерт «Волшебные звуки музыки: от Баха до Вилла-Лобоса» состоится сегодня в библиотеке № 116 Нижегородского района.

— Перед гостями нашей библиотеки выступят студенты музыкального факультета Московского педагогического государственного университета под руководством Нины Митриковской, — сообщила заведующая библиотекой № 116 Наталия Пилипенко. — В их исполнении прозвучат шедевры классической музыки.

Двухчасовой концерт состоится по адресу: улица Нижегородская, дом 70, корпус 1. Начало — в 15.00. Вход свободный.