В Черемушках почтут память Евгения Клячкина 

Завтра клуб авторской песни «Меридиан М» проведет песенный вечер «Не печалься, славный мой товарищ…», где вспомнят творчество замечательного поэта, композитора, музыканта Евгения Клячкина.
«В концерте «Не печалься, славный мой товарищ…» примут участие хорошо знакомые нашим слушателям авторы-исполнители Александр Костромин, Алексей Кайдалов, Владимир Лебедев, Ольга и Александр Черемисовы, а также новые гости клуба», — передает пресс-служба центра культуры и искусства «Меридиан».
Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.