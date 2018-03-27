В Черемушках почтут память Евгения Клячкина

Завтра клуб авторской песни «Меридиан М» проведет песенный вечер «Не печалься, славный мой товарищ…», где вспомнят творчество замечательного поэта, композитора, музыканта Евгения Клячкина.

Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.